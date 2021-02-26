AKSUNGUR İHA testleri geçti seri üretimine başlandı
Türkiye'nin yeni gözdelerinden AKSUNGUR İHA testleri başarıyla tamamdı. A Haber canlı yayınına konuk olan AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı, yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA'nın özelliklerini anlattı.
Yerli ve mili silahlarımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor.
Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri olan AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı tüm testleri başarıyla tamamlayarak seri üretime geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde ve Doğu Akdeniz'de önemli rol oynayacak olan AKSUNGUR yerli ve milli füzelerle donatıldı.
BU YIL 6 TANESİ TSK'DA OLACAK
AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
Arabacı, "AKSUNGUR İHA, TSK envanterinde bulunan ANKA İHA Sistemi'nin üzerine inşa edilen bir sistem. Hali hazırda kullanılan ANKA Sistemi'nin yer sistemleri anlamında birebir ikinci bir iki motorlu sistem." şeklinde konuştu.
A Haber'de önemli bilgiler veren AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı, Türkiye'nin yeni gözdesi AKSUNGUR İHA'larda 6 tanesini bu yıl içinde TSK'ya teslim edileceğini de açıkladı.
YERLİ İHA AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ
2 adet 170 HP motora sahip ve 750 KG faydalı yük taşıyabiliyor.
Tam otonom operasyon kabiliyeti
DO-178B uyumlu yazılımlar
Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi
DO-254 uyumlu donanımlar
Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki
Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi
Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi
Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu
Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)
SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)
DONATILAN SİLAHLAR
MAM-L
MAM-C
Cirit
L-UMTAS
Bozok
MK-81
MK-82
MK-83
Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82
Sonobuoy
Gökdoğan
Bozdoğan
SOM-A