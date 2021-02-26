26 Şubat 2021, Cuma
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AKSUNGUR İHA testleri geçti seri üretimine başlandı

Türkiye'nin yeni gözdelerinden testleri başarıyla tamamdı. A Haber canlı yayınına konuk olan AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı, yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA'nın özelliklerini anlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Yerli ve mili silahlarımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor.

Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri olan AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı tüm testleri başarıyla tamamlayarak seri üretime geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde ve Doğu Akdeniz'de önemli rol oynayacak olan AKSUNGUR yerli ve milli füzelerle donatıldı.

BU YIL 6 TANESİ TSK'DA OLACAK

AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Arabacı, ", TSK envanterinde bulunan ANKA İHA Sistemi'nin üzerine inşa edilen bir sistem. Hali hazırda kullanılan ANKA Sistemi'nin yer sistemleri anlamında birebir ikinci bir iki motorlu sistem." şeklinde konuştu.

A Haber'de önemli bilgiler veren AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı, Türkiye'nin yeni gözdesi AKSUNGUR İHA'larda 6 tanesini bu yıl içinde TSK'ya teslim edileceğini de açıkladı.

YERLİ İHA AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ

2 adet 170 HP motora sahip ve 750 KG faydalı yük taşıyabiliyor.

Tam otonom operasyon kabiliyeti

DO-178B uyumlu yazılımlar

Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi

DO-254 uyumlu donanımlar

Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi

Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu

Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)

SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)

DONATILAN SİLAHLAR

MAM-L

MAM-C

Cirit

L-UMTAS

Bozok

MK-81

MK-82

MK-83

Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82

Sonobuoy

Gökdoğan

Bozdoğan

SOM-A

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