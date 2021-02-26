AKSUNGUR İHA testleri geçti seri üretimine başlandı

Yerli ve mili silahlarımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor.

Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri olan AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı tüm testleri başarıyla tamamlayarak seri üretime geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde ve Doğu Akdeniz'de önemli rol oynayacak olan AKSUNGUR yerli ve milli füzelerle donatıldı.