Yunanistan'da Türkiye korkusu sardı! Savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar

ÖNCELİKLERİ MODERNİZASYON

Yunanistan, bu yıl silahlanma programı kapsamında dört yeni firkateyn alımı ve dört firkateynin modernizasyonunu planlıyor. Ayrıca, dört adet MH-60R Seahawk "Romeo" tipi helikopter alımı, 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 15 adet C-130 ile İtalyan yapımı sekiz adet C-28 askerî nakliye uçağının da modernizasyonu için planlamalar yapılıyor.