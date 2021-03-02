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Emekli generalden A Haber'de flaş Türkiye-Fransa yorumu

A Haber
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Giriş: 02.03.2021 23:54
Güncelleme:02.03.2021 23:54
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmeyi A Haber canlı yayınında yorumladı. Tokmakoğlu, "Türkiye ve Fransa özellikle birbirlerini büyük ölçüde dengeleyen iki ülke... Her iki ülkenin çok çeşitli konularda değişik cephelerde yer alsalar da diplomatik temaslarını sürdürmek isteyeceklerdir. Erdoğan'ın Kanuni Sultan Süleyman dönemine vurgu çekmesi iki köklü ülke, millet olduğunun vurgusudur." ifadelerini kullandı. Öte yandan Tokmakoğlu, Başkan Erdoğan'ın Macron ie görüşmesindeki 'NATO' mesajına dikkat çekti.
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Emekli generaldenflaş Türkiye-Fransa yorumu
Emekli generaldenflaş Türkiye-Fransa yorumu
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