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Son dakika: Türkiye'nin yanı başında çıkarma! ABD gemisi yanaştı, helikopterler indi!

Son dakika haberine göre Yunanistan'la yaptığı tatbikatları ve 'nin ardından 'ne kadar genişleten ABD, dev bir gemiyle limanına helikopterler ve zırhlı araçlar gönderdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Son dakika: Türkiye'nin yanı başında çıkarma! ABD gemisi yanaştı, helikopterler indi!

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki 'taki limana devasa gemi yanaştı, ABD'nin Atina Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından çok sayıda fotoğrafı paylaştı. Gemiden ABD ordusuna ait helikopterler ve zırhlı araçlar indi.


Yunanistan'a indirilen 30 helikopter 'da 3 Mart tarihinde gerçekleşecek tatbikat için ülkesine uçacak. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, dokuz aylığına bölgeye konuşlandırılan helikopterlerin Yunanistan ve ABD arasındaki iyi ilişkilerin bir diğer örneği olduğunu açıkladı.


krizinin başından bu yana Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, 'nde de bir Yunan fırkateyniyle tatbikat yaptı. Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, ABD ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve ötesinde deniz güvenliğini geliştirdiğini söyledi.


ABD'nin yanı sıra Yunanistan'ın ve 'la Cuma günü kurduğu temasları sayfalarına taşıyan yerel medya, halihazırda Mavi Vatan tatbikatına devam eden Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üstünde uçurduğunu yazdı.


Ankara ve Atina arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açan Çeşme araştırma gemisinin bir kez daha sularına döndüğünü belirten medya, 'nin hem yüzeyi hem de üstünde tansiyonun kırmızı seviyeye çıktığını ileri sürdü. Kathimerini gazetesi 'Ankara sık sık Egeyi hedefliyor' başlığıyla bir habere yer verdi.



ABD SAFINI SEÇTİ
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, , , Mısır ve gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. 'ten 'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.


Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.


Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.



Fransız Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.

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