MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN "YÜZ YÜZE EĞİTİM" AÇIKLAMASI

Bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yapılacak yüz yüze sınavlara, 8 Mart'tan başlamak üzere illerin Kovid-19 vaka sayısı durumuna göre karar verileceğini bildirdi.

Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir ertelemenin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruyu da "Bizim şu anda bir tarihimiz var ve o geçerli, bunun tersine bir şey söylüyor değiliz şu anda. Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir." şeklinde yanıtladı.