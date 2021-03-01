Denizli'de terör operasyonu
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.
GÜNDEM AA
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Denizli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.