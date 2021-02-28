Son 24 saatte 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 65 bin 377'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İlkokullar, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacak.