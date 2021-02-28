Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Ziya Selçuk'un duyurduğu üzere Mart ayı başı itibarıyla 1 gün sarkma ile kademeli olarak yüz yüze eğitim başlıyor. Sıkı tedbirlere geri dönülmemesi ve okullarda öğretmen ve öğrencilerin birlikte derslere devam edebilmesi için kurallar da bu aşamada şekillendi. Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar içinde hem velilerin, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin uyması gereken hayati öneme sahip kurallar söz konusu. Ayrıca okul idarelerinin bahçe, koridor, lavabolar ve sınıflar için alması gereken önlemler de söz konusu.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koordineli şekilde ilerlettiği yüz yüze eğitimde alınan son dakika kararları ve uzmanların okullarda uyulması gereken kurallara ilişkin uyarıları;