Son dakika: Yüz yüze eğitimde kurallar belirlendi! İşte öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gerekenler
Son dakika haberi... Okullarda eğitimin devam etmesi için hayati önem taşıyan 'yüz yüze eğitim kuralları' şekillendi. Yeniden uzaktan eğitime geçilmemesi için hayati önem taşıyan yüz yüze eğitim kuralları içerisinde kişisel tedbirlerden okul tedbirlerine, öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken maddelerden öğretmenlerin taviz vermemesi gerekenlere birçok önlem yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Ziya Selçuk'un duyurduğu üzere Mart ayı başı itibarıyla 1 gün sarkma ile kademeli olarak yüz yüze eğitim başlıyor. Sıkı tedbirlere geri dönülmemesi ve okullarda öğretmen ve öğrencilerin birlikte derslere devam edebilmesi için kurallar da bu aşamada şekillendi. Yüz yüze eğitimde uyulması gereken kurallar içinde hem velilerin, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin uyması gereken hayati öneme sahip kurallar söz konusu. Ayrıca okul idarelerinin bahçe, koridor, lavabolar ve sınıflar için alması gereken önlemler de söz konusu.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koordineli şekilde ilerlettiği yüz yüze eğitimde alınan son dakika kararları ve uzmanların okullarda uyulması gereken kurallara ilişkin uyarıları;
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KURALLAR BELİRLENDİ
Yüz yüze eğitimin başlayacak olması okullarda alınacak tedbirleri de gündeme getirdi. Haftada 2 gün olarak planlanan yüz yüze eğitim için okullar tüm hijyen koşullarını sağlanarak eğitime hazır hale getirildi. Ancak okula başlayacak öğrencilerin her yaş grubuna uygun olarak salgından korunmak için dikkat etmesi gereken oldukça basit ama hayati öneme sahip bazı kurallar var.
Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla başlyan yüz yüze eğitimle ilgili olarak Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Fatma Eti Aslan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerilerinden referanslar vererek önlemleri şöyle sıraladı:
Arkadaşlarınızla silgi, kalem, kalem ucu gibi eşyanızı paylaşmayın.
Yemekhanede sosyal mesafeyi koruyun ve çok konuşmayın.
Kendinizde hastalık belirtileri fark ettiyseniz mutlaka öğretmeninize söyleyin. Böyle bir durumda üzgün, endişeli, şaşkın, korkmuş veya kızgın hissetmek normaldir. Yalnız olmadığınızı bilin, güvenli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilmeniz için ebeveyniniz veya öğretmeniniz gibi güvendiğiniz biriyle konuşun.
Ders aralarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edin. Arkadaşlarınızla mesafeli oyunlar oynayın.
Hastalığı önlemede öğrendiklerinizi arkadaşlarınız, aileniz ve özellikle küçük yaştaki çocuklarla paylaşın.
Dirseğinizi kapatarak öksürme, el yıkama gibi iyi davranışlar için rol model olun.
Hasta olan arkadaşlarınızı damgalamayın.
Ebeveynlerinize ve diğer bakım verenlerinize hastalanınca evde kalmanız gerektiğini söyleyin.
Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Sınavlar yüz yüze yapılacak. Salgın riskine karşı yüz yüze sınavlar için yine il bazlı bir takvim belirlenecek.
Riski düşük illerde sınavlar yapılacak ancak vaka sayılarının yüksek olduğu illerde yeniden bir değerlendirme yapılması gündemde. Yüz yüze eğitim ertelendiği için sınav tarihlerinde değişiklikler olabilecek.
Çocuğunuza maskesini çıkarmamasını tembihleyin.
Serviste hep aynı yere oturmasını söyleyin.
Koronavirüsün bulaşmasında en önemli uzuv olan ellerimizle ilgili gerekli eğitimin çocuklarımıza verilmesi gerekiyor. Bu öğreti onların ve sizin hayatını kurtaracak. Çocuklarımıza sık sık ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatalım.
Çocuğunuz okuldan döndükten sonra önce ellerini yıkayıp, sonra maseksini çıkartın. Mümkünse duş aldırın.
Evde babaanne, dede gibi aile büyükleri varsa çocuğunuzla yakın mesafede olmamasına dikkat edin.
Öğretmenler de öğrencileri sık sık tembihleyerek hijyen kurallarına uymalarını sağlamalı.