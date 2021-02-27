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Hollywood yıldızları Jason Statham ve Guy Ritchie Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Başkan 'ın 67. doğum günü, ünlü aktör 'ın da aralarında bulunduğu 'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Hollywood yıldızları Jason Statham ve Guy Ritchie Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Başkan Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.



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