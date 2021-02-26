Başkan Erdoğan Tarihi Atlas Sineması'nı açtı! Törene ünlü isimler Jason Statham ve Guy Ritchie de katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış gerçekleşti. Antalya'da çekimleri süren aksiyon filmi 'Five Eyes' için Türkiye'de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham da tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programına katıldı. Başkan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Guy Ritchie ve Jason Statham'la birlikte fotoğraf çekindiler.