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Başkan Erdoğan Tarihi Atlas Sineması'nı açtı! Törene ünlü isimler Jason Statham ve Guy Ritchie de katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış gerçekleşti. Antalya'da çekimleri süren aksiyon filmi 'Five Eyes' için Türkiye'de olan ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham da tarihi Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış programına katıldı. Başkan Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Guy Ritchie ve Jason Statham'la birlikte fotoğraf çekindiler.

Giriş Tarihi: 26.02.2021 20:46 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 21:06
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Başkan Erdoğan Tarihi Atlas Sineması'nı açtı! Törene ünlü isimler Jason Statham ve Guy Ritchie de katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuştu.

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Başkan Erdoğan Tarihi Atlas Sineması'nı açtı! Törene ünlü isimler Jason Statham ve Guy Ritchie de katıldı

Başkan Erdoğan, "İnşallah nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

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Başkan Erdoğan Tarihi Atlas Sineması'nı açtı! Törene ünlü isimler Jason Statham ve Guy Ritchie de katıldı

Başkan Erdoğan, "Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan Tarihi Atlas Sineması'nı açtı! Törene ünlü isimler Jason Statham ve Guy Ritchie de katıldı

Başkan Erdoğan, "Salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır." açıklamasında bulundu.

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Başkan Erdoğan Tarihi Atlas Sineması'nı açtı! Törene ünlü isimler Jason Statham ve Guy Ritchie de katıldı

Başkan Erdoğan, "Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor." dedi.

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