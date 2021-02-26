YAPILAN ÇALIŞMALARI TEK TEK ANLATTI

Son 18 yılda bu doğrultuda önemli yatırımlar yaptık. Mekan sayımızı 858 den 4 bin 139'a çıkardık. Etkinliklere katılan izleyici sayısı 114 milyonu buldu. Tiyatro, sinema, kültür merkezleri, müzeler, ören yerleri, sanat merkezleri, opera salonları, tarihi yapılar gibi milletimiz ve tüm insanlığın hizmetindedir.

Beyoğlu Kültür Yolu sinemamız yanında Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevihane'si, Tarık Zafer Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Taksim, Atatürk Kültür Merkezi'ni içeren dev bir merkezdir.

Taksim Camii'ni önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmek istiyoruz. Burası da sergi, ibadethanesiyle bir kültür sanat merkezi olarak faaliyetini sürdürecektir. Bugün Emek Sineması şehrimizin kültür sanat faaliyetlerinin en önemli adreslerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanı'nı müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah bu müzeyi 12 Mart'ta hizmete açıyoruz.

Narmanlı Han, İstiklal Tüneli'nin girişinde 1831 yılından beri nice ismi ağırlamış, bölgemiz sembol yapılarından birisidir. Geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını açan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi bünyesindeki tiyatro salonları ve birimleriyle İstanbul'un sanat damarlarından biridir.

Galata Mevlevihane'si 1491 yılından beri tasavvuf dünyamıza ışık tutan, kültür ve edebiyat alanında pek çok kimseye ev sahipliği yapan bir yerdir. Bu mekanın şehrimize kattığı değeri tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. İstanbul siluetinin ayrılmaz parçası olan Galata Kulesi de restore edilerek yeniden şehrimize kazandırdığımız eserler arasında yer alıyor.

Galataport tamamlandığında İstanbul'un kültür sanat hayatına ve turizmine çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Turizm gemilerin yanaşacağı bir yer haline gelecektir. Galataport 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist, 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeli ile dünya çapında bir projedir.

Tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bunları heyecanla anlatırken bir derdim var. Bu mekân benim doğup büyüdüğüm mekân. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada doğdum, büyüdüm ve yetiştim. Dolayısıyla heyecan biraz da buradan geliyor.

"YAPILACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR"

Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 gemi Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına inanıyor ve görüyorum."

Şehrimizin hala geliştirilmeyi bekleyen nice güzelliklerini de yeni projelerle hizmete alarak İstanbul ve Türkiye için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız. Yapılacak daha çok işimiz olduğunu görüyorum. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve geliştirirsek millet olarak o kadar çok kazanırız.

İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle tahkim edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum."