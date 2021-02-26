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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı , "Geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, , , , ve ." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı.

Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; , , , ve ." dedi.

Bakan Koca, "En çok artış olan illerimiz ise; , , Samsun, ve . Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

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