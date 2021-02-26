Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay." dedi.
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Bakan Koca, "En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı.
Bakan Koca, "En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.