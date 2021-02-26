Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca, "En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.





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