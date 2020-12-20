Türkiye tarihe geçecek Aksungur SİHA'ları ile dikkat çekti! Aksungur ve Göksungur...

3 TANE SİLAH İSTASYONU VAR

ANKA Aksungur'un Temel, Sinyal İstihbarat, Taaruz ve Deniz Karakol olmak üzere dört adet konsepti de yer alıyor. Gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, normalde savaş uçaklarının kullandığı ağır mühimmatlarla da görev yapabiliyor. Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu da bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, ve minyatür bombaları taşıyabiliyor.

ANKA Aksungur'un Temel, Sinyal İstihbarat, Taaruz ve Deniz Karakol olmak üzere dört adet konsepti de yer alıyor.