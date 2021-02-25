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Türkiye'de bir ilk! Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Koronavirüs vakalarının yüksek olduğu ’de, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Türkiye'de bir ilk! Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek

'nca açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 134,90 oranla yüksek riskli gurupta yer alan 'de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla tarafından alınan kararla Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün yurtlarında geçirmelerine karar verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle korona virüs (Covid-19) PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.



Öte yandan, merkez 1536 Sokak ile 5516 Sokak üzerinde bulunan Fatma Yavuzer Sitesinin pozitif çıkan vakalar nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.


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