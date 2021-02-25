Türkiye'de bir ilk! Osmaniye’de pozitif vakalar KYK yurtlarına yerleştirilecek





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle korona virüs (Covid-19) PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.