13 Ocak 2021, Çarşamba
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Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika yaşam haberleri... Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Dervişli köyünde 17 pozitif ve 24 temaslı vaka bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar köyde karantina uygulamasına ve köye giriş çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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