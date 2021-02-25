Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 ATAK helikopterini teslim aldı

Özellikle Doğu ve Güney Doğu'da "Polis Özel Hareket" operasyonlara çıktığında Atak havadan destek sağlamış olacak. Atak 2 elektro manyetik karıştırıcı özelliklere sahip ve ayrıca ikaz alıcı sistemleri de bulunuyor.