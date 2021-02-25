25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 ATAK helikopterini teslim aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 ATAK helikopterini teslim aldı

ilk T129 Faz-2 helikopterini bugün düzenlenen törenle teslim aldı. () tarafından geliştirilen ve (EGM) için üretilecek 6 adet T129 helikopterinin ilki bugün teslim edildi. Detayları muhabiri aktardı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
ABONE OL

T129 19 inçlik bir top kullanıyor ve roket kullanabiliyor. 'ın ön kısmında pilot atışları gerçekleştirebiliyor. Arka kısımda bulunan pilot ise Atak helikopterini yönlendiriyor.

ATAK etkin kabiliyetlerinin yanı sıra Cirit, UMTAS ve 19 inçlik roket atabiliyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Atak-2 T129 Faz-2 versiyonu 'ne teslim edildi.

Daha önce ve 'na teslimi yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü de ilk kez Atak helikopterini kullanacak.

Özellikle Doğu ve 'da "" operasyonlara çıktığında Atak havadan destek sağlamış olacak. Atak 2 elektro manyetik karıştırıcı özelliklere sahip ve ayrıca ikaz alıcı sistemleri de bulunuyor.

Atak Faz-2 yeni haberleşme sistemleri ile de donatıldı ve yerlilik oranı daha da yükselmiş durumda.

tarafından kullanılan özellikler de Atak'a adapte edildi. Yakın zaman 2 tane daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 ATAK helikopterini teslim aldı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK T129 ATAK HELİKOPTERİNİ TESLİM ALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA