Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 ATAK helikopterini teslim aldı
Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 Atak Faz-2 helikopterini bugün düzenlenen törenle teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) için üretilecek 6 adet T129 ATAK helikopterinin ilki bugün teslim edildi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
ATAK etkin kabiliyetlerinin yanı sıra Cirit, UMTAS ve 19 inçlik roket atabiliyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Atak-2 T129 Faz-2 versiyonu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü de ilk kez Atak helikopterini kullanacak.
Özellikle Doğu ve Güney Doğu'da "Polis Özel Hareket" operasyonlara çıktığında Atak havadan destek sağlamış olacak. Atak 2 elektro manyetik karıştırıcı özelliklere sahip ve ayrıca ikaz alıcı sistemleri de bulunuyor.
Atak Faz-2 yeni haberleşme sistemleri ile de donatıldı ve yerlilik oranı daha da yükselmiş durumda.
ASELSAN tarafından kullanılan özellikler de Atak'a adapte edildi. Yakın zaman 2 tane daha Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.