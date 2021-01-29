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Osmaniye'de 4 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık personeli hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli bir hasta bakıcı 4 gün önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Bekir Koluçolak evli ve bir çocuk babasıydı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Osmaniye'de 4 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık personeli hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan sağlık personeli Bekir Koluçolak (43), 4 gün önce COVID-19 testi yaptırdı.

Sağlık durumu aniden ağırlaşan Bekir Koluçolak görev yaptığı Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doktorların tüm çabasına rağmen evli ve 1 çocuk babası olan Bekir Koluçolak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Bekir Koluçolak'ın cenazesi ilçeye bağlı Durmuşsofular köyünde toprağa verildi.

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