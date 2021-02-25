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Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. İşte 25 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, , iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Kovid-19) sayısını açıkladı. İşte 25 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, , iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLO TABLOLARI

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

21 ŞUBAT

20 ŞUBAT

19 ŞUBAT

18 ŞUBAT

17 ŞUBAT

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

Sağlık Bakanlığı 24 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU AÇIKLADI
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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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