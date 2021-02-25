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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Hırvatistan'a kritik ziyaret

Son dakika haberine göre , yarın 'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Hırvatistan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımız ülkemizin yardımlarının ulaştırıldığı deprem bölgesini de ziyaret edecektir" denildi.

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