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Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Son dakika haberine göre Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 770 Borda numaralı 'Valentin Pikul' isimli mayın tarama gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.

Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği mayın gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişi tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

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