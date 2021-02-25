Son dakika: Murat Karayılan'dan alçak talimat: Kimseyi sağ bırakmayın

"MAĞARAYA 8 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİLER"

Mağarada 8 kişi görevliydik.Tünellerde mağara sorumlusu Soreş kod adlı Kamuran Ataman ile Şervan, Avareş, Cudi, Erdal, Bawer ve Argeş ile beraber bulunuyorduk. Cezaevinde bir bölümde 11, diğer bölümde Irak uyruklu vatandaş ile 1 Türk vatandaşı vardı. 10 Şubat'ta savaş uçaklarının bombalaması ile saat 05.30'da herkes uyandırıldı. Mağara sorumlusu Soreş ve Avareş mağaraya girmek için indirme yapan helikopterden inen 4 askeri vurduklarını söyledi.