CHP’deki istifalar Sivas'a da sıçradı! İlçe Başkanı ve 52 üye Muharrem İnce'ye katıldı





TERÖRİSTLERDEN VE FETÖ'DEN BESLENİYORLAR

CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, partinin teröristlerden ve FETÖ'den beslendiğini belirterek, "Bunlar HDP'den, teröristlerden, FETÖ'cülerden beslenen, medet uman kişilerdir. Ben CHP'ye bir şey demiyorum ama bunu yönetenlere, yöneticilere çok kızıyorum. Çünkü bunlar partinin öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar ve kendileri HDP'den, terör örgütlerinden ve yandaşlardan temas halinde olup, ittifak yaparak oylarını arttırma çabası için uğraşıyorlar. Ama ne yazık ki Atatürkçü kesimler CHP'den tamamen kopmuştur, ayrılmıştır. Memleket Hareketi'ne katılacaklardır, biz de aynen katılacağız. Sivas'ta bütün örgüt çalışmalarına da katılacağız" dedi.

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