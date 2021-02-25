25 Şubat 2021, Perşembe
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mezarları tahrip edenlere sert tepki: Barbarlar! Hukuk önünde hesap verecekler

'da şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezara zarar veren kişilerin yakalandığı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü  olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, 'Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler' dedi.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mezarları tahrip edenlere sert tepki: Barbarlar! Hukuk önünde hesap verecekler

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

Adana'da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler.

OLAY
15 Temmuz darbe girişimi sırasında en ağır saldırının yapıldığı Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, F-16'ların füzeli saldırısında şehit düşen ve merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedilen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezar taşlarının kırıldığını gören mezarlık görevlisi, durumu polise bildirmişti.

Olay yerinde yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp yere atıldığı ve mezarlıktaki 80'e yakın mezar taşının daha kırıldığı belirlenmişti.

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