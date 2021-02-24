Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerin sayısı 1000'e çıkarılıyor!

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ TALİMAT

Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tüm sıkıntılara rağmen 2020 yılında üretimi sürdüren, 16 milyon turist rakamına ulaşan, yılı pozitif büyümeyle kapatacağı anlaşılan Türkiye için 2021 yılını yeni bir atılım dönemi haline dönüştürmemiz şart. Hamdolsun, bu yıla dair öncü göstergeler, umut verici gelişmelere işaret ediyor. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Dünyanın pek çok yerinde paniğe yol açan gıda üretimi, tedariki ve dağıtımı konusunda da hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi de yoğun bir şekilde sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma talimatını kendisine verdim.

"BİZ BU ADIMI ATMAK ZORUNDAYIZ ATACAĞIZ"

Çünkü biz Tarım Kredinin bu marketleriyle zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşımızı adeta sömürdüğü bir noktada piyasayı bizim balanse etmemiz gerekiyor. İlk etapta 500 daha sonra 1000 gerekirse daha sonra bu sayıları artıracağız. Devletin görevi bu, mecburuz ve bunu da yapacağız. 'Devlet, bu işlerde bulunmaz'. Sizler, piyasayı bu şekilde adeta yağmalarsanız, kusura bakmayın. Biz, bu adımı atmak zorundayız ve atacağız. "