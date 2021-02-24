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Başkan Erdoğan, Balıkesirli çoban Şevki Savran'ı kabul etti

Sosyal medyada hayvancılıkla ilgili verdiği bilgilerle fenomen olan 12 yaşındaki Balıkesirli , TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi Başkan ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Başkan Erdoğan, Balıkesirli çoban Şevki Savran'ı kabul etti

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan , sosyal medyada hayvancılıkla ilgili verdiği bilgilerle fenomen oldu.

Şevki Savran, AK Parti Balıkesir Milletvekili , Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Ankara'ya gelerek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, grup toplantısı öncesinde küçük çobanla kısa süre sohbet etti.

Şevki Savran, daha sonra TBMM'de milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Çoban kıyafeti ve başında kasket bulunan Şevki Savran, Meclis'te konuşmanın heyecan verici olduğunu belirterek "Buralara kadar geleceğimi düşünmüyordum. Daha dün tarlalarda meralarda koyun otlatırken bugün Ankara'ya Meclis'e geldik. Farklı bir duygu oluyor insanın içinde. Hedefim veteriner olmak; ama hayat ne gösterirse. Benim yaşımdaki gençler pubg telefonu bıraksınlar ve hayvancılığa başlasınlar. Toprağa bassınlar, topraktan fayda var zarar yok" diye konuştu.

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