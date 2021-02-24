Başkan Erdoğan, Balıkesirli çoban Şevki Savran'ı kabul etti

Şevki Savran, daha sonra TBMM'de milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Çoban kıyafeti ve başında kasket bulunan Şevki Savran, Meclis'te konuşmanın heyecan verici olduğunu belirterek "Buralara kadar geleceğimi düşünmüyordum. Daha dün tarlalarda meralarda koyun otlatırken bugün Ankara'ya Meclis'e geldik. Farklı bir duygu oluyor insanın içinde. Hedefim veteriner olmak; ama hayat ne gösterirse. Benim yaşımdaki gençler pubg telefonu bıraksınlar ve hayvancılığa başlasınlar. Toprağa bassınlar, topraktan fayda var zarar yok" diye konuştu.

