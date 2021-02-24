Son dakika! Türkiye'ye sızmaya çalışan 9 terörist Hatay'da yakalandı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Hatay'da yakalanan 9 kişiden 2'sinin HTŞ mensubu olduğunu duyurdu.
GÜNDEM DHA
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SON DAKİKA HABERİ | Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi" denildi.