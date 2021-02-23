Son dakika: Başkan Erdoğan Meredow ve Bayramov'u kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN BAYRAMOV'U DA KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "157 ülkeye ve 12 uluslararası örgüte ihracat izni, satış ya da hibe yöntemiyle tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Şimdi ise gönüllülük esası üzerine Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatların aşılamasını aynı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.