Son dakika haberi... MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

detaylar gelecek...

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J0q9KBTObP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2021