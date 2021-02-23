Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi... MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
detaylar gelecek...
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J0q9KBTObP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2021