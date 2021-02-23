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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... : bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

detaylar gelecek...

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