Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası konuştu: Yaram yeniden tazelendi! Nasıl eliniz uzandı?

MEZAR TAŞLARI ONARILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu şehit ikiz polislerin babası Hacı Ali Oruç'u telefonla arayarak teskin edip, sorumluların bulunup, cezalandırılacağını söyledi.

'BEDDUA, ŞEHİT BABASINA YAKIŞMAZ'

Olaydan bir gün sonra şehit evlatlarının mezarını ziyaret eden Oruç, yeniden duygu dolu anlar yaşadı. Oğullarının mezarları başında dua eden Oruç, sorumluları Allah'a havale ettiğini söyledi. Bir an önce faillerin ortaya çıkarılmasını istediğini belirten Oruç, "Haberi alınca buraya geldim. Bir de baktım ki çocukların mezar taşları yerde. Ağlasam bir dert, ağlamasam bin dert. Beddua edemiyorum. Çünkü bir şehit babasına yakışmaz. Benim yaram yeniden tazelendi. Zaten içim dolu. Yeniden bir darbe oldu benim için" diye konuştu.