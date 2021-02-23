23 Şubat 2021, Salı
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Ayvalık’ta iki kırsal mahalleye korona karantinası

Son dakika haberine göre; 'in ilçesindeki iki mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Ayvalık’ta iki kırsal mahalleye korona karantinası

Valiliğinden yapılan açıklamada, 'a bağlı ve Tıfıllar mahallerindeki vaka ve temaslı sayısının artış ivmesi göstermesi sonucunda Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılmasını önlemek amacıyla saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulaması başlatıldı.


Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.

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