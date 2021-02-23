23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!

Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi..., Ağrı Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medya paylaşımlarını inceledi. Başsavcılık, 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Son dakika: 5 HDP'li milletvekili için soruşturma başlatıldı!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

Son dakika: Garada terör yuvasını ziyaret etmişti! HDPli Dilan Taşdemire soruşturma! SON DAKİKA: GARA'DA TERÖR YUVASINI ZİYARET ETMİŞTİ! HDP'Lİ DİLAN TAŞDEMİR'E SORUŞTURMA!
PKK ile ilişkimiz yok dediler! HDPli isimlerin Kandildeki fotoğrafları ortaya çıktı "PKK İLE İLİŞKİMİZ YOK" DEDİLER! HDP'Lİ İSİMLERİN KANDİL'DEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA