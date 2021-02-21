İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında çok önemli sorularını yanıtlarken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Soylu Gara'nın önemine ilişkin açıklamalarda bulunurken "Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir." ifadelerini kullandı. Şehit Eren Bülbül hakkında da konuşan Soylu "Benim bir ahdım vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Gara'ya giden HDP'li vekilin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu duyurdu. Peki PKK tarafından şehit edildiği mağarada neler yaşandı? Kandil ve Sincar’a operasyon nasıl ve ne zaman olacak? Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasının ardından başlayan gösterilerin arka planında neler var? İşte detaylar...