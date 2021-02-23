AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? Eğitimini herhangi bir sebepten dolayı açık lise üzerinden devam ettiren vatandaşlar, 2020-2021 1. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Online gerçekleştirilecek sınav öncesinde detaylar merak ediliyor. MEB tarafından sınava ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Peki, 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Açık lise online sınav giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Daha önce 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.