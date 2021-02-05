Millet İttifakı HDP var mı | HDP'den Millet İttifakı'na şart: Sözde değil özde ortak

Millet İttifakı'nın ortaklarından olan CHP ile HDP bugün bir araya geldi. Mithat Sancar başkanlığındaki HDP heyeti bugün saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

CHP HDP HEYETİNİ KAPIDA KARŞILADI

Mithat Sancar'ın başkanlık ettiği HDP heyetini CHP'den Oğuz Kaan Salıcı kapıda karşıladı. CHP'nin HDP'yle görüşme yapacağı heyette Faik Öztrak, Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.

İŞTE MASADAKİ KONULAR: DEMİRTAŞ VE KAYYUM

İki partinin görüşmesinde Selahattin Demirtaş ve kayyumlar konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. HDP, Demirtaş ve kayyumlar konusunda CHP'nin verdiği destekten memnun.

Bununla birlikte HDP'nin CHP'den bir isteği var. Daha önceki seçimlerde Millet İttifakı'na örtülü destek veren HDP ittifakta görünen ortak olmak istiyor.

KARAMOLLAOĞLU'NA KRİTİK ZİYARET

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.