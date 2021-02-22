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Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon

Yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan üreticilerine göz açtırılmadı. Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon

Adana'da sahte içki üretildiği iddia edilen iki adrese polisin düzenlediği operasyonda 1323 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi ve Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1323 litre etil alkol, 990 alkol kiti ve 5 bin etil alkol etiketi ele geçirdi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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