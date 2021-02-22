"CHP'LİLERİN YÜZDE 52'Sİ HDP'NİN KAPATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"



Çalık, CHP'nin HDP ile ilişkisine de tepki göstererek, "Gara şehitleri sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, devletimizi suçladı, Cumhurbaşkanımızı sorumlu tuttu. Oysa aynı gün iki bakanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık iki saat görüşmüşlerdi. Ne yaptı çıktı kürsüye PKK'nın adını dahi anamadı. Soruyorum şimdi CHP ve yönetimine neden PKK'nın adını anamıyorsunuz? Soruyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na neden HDP Eş Genel Başkanı Mithal Sancar'la görüşüp fakat aynı karede görünmek istemiyorsunuz? Soruyorum CHP yöneticilerine, terör örgüt evine dönen HDP Esenyurt ilçe binası için 30 gündür neden sessizsiniz? Soruyorum CHP yönetimine HDP ve PKK ile aynı ortak dili kullanmayı nasıl beceriyorsunuz? Soruyorum CHP yönetimine her şey için twit atmayı biliyorsunuz da peki neden Gara'ya gittiği ortaya çıkan HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir için sessiz kalıyorsunuz? Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden Atatürkçüler rahatsız, solcular rahatsız, devletini seven kesim rahatsız.

"HDP İLE İTTİFAKINI SÜRDÜRÜYOR"



O kadar rahatsızlık baş göstermiş ki bir bir vekilleri istifa ediyor, Muharrem İnce 42 yıldır gönül verdiği partisi ile yolunu ayırıyor, teşkilatlarda homurdanmalar başlıyor, istifalar oluyor. Hatta bu durum kamuoyu ile paylaşılan anketlerde de görülüyor. CHP'lilerin yüzde 52'si HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünüyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor tabanın sesine kulağını kapatıp HDP ile ittifakını sürdürüyor" dedi.