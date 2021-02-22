Yeni seçim barajı belirlendi! Terör destekçi parti hazineden yardım alamayacak

MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASI

Bir siyasi partinin seçime girmesi için ödünç milletvekili verilmesi için etik ve ahlak dışı yöntemlere başvurulmasının önüne geçilmesi için seçime girmede TBMM'de grubu bulunma kriterinin kaldırılması tartışıldı. Ancak AK Parti bundan vazgeçti. Böyle bir düzenleme yerine yeni bir sisteme geçilecek. TBMM Başkanlığı Divanı üyelikleri yani TBMM Başkanvekili, idare amiri ve katip üyelikler ile komisyon üyelikleri partilerin Meclis'teki sandalye sayısına göre dağıtılıyor. Bir partiden milletvekilleri istifa ettiğinde divandaki ve komisyonlardaki temsili düşüyor. Yapılacak düzenleme ile bunun önüne geçilecek.