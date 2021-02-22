22 Şubat 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan İzmir'de esnafa sürpriz ziyaret

Başkan , esnafını ziyaret etti. Burada ile bir süre görüşen Başkan Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021
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