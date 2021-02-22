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Sağlık Bakanlığı 22 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs sayısını açıkladı. İşte 22 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, , iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs sayısını duyurdu.

İşte 22 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, , iyileşen sayısı...

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 78 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi. Toplamda 32 milyon 436 bin 998 test yapıldı. Bugün yapılan 118 bin 816 testten 8 bin 104 yeni vaka sayısı, 623 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 646 bin 526 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 690 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 189 olduğu açıklandı.

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