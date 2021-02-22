22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklama! Sistematik saldırıya uğruyorum

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklama! Sistematik saldırıya uğruyorum

Son dakika haberleri... Başkanvekili , " Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." açıklamasında bulundu. Adalet Bakanlığı da Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
ABONE OL
Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklama! Sistematik saldırıya uğruyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Adalet Bakanlığı, arabulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

Son dakika: AK Partili Zengine sosyal medyadan çirkin hakaret! Avukat Mert Yaşara disiplin soruşturması SON DAKİKA: AK PARTİLİ ZENGİN'E SOSYAL MEDYADAN ÇİRKİN HAKARET! AVUKAT MERT YAŞAR'A DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zenginden 13 vatandaşımızın şehit edilmesi hakkında sert tepki SON DAKİKA: AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN'DEN 13 VATANDAŞIMIZIN ŞEHİT EDİLMESİ HAKKINDA SERT TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA