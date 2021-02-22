Son dakika: BM konvoyuna saldırı: İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü
Son dakika haberine göre... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan Büyükelçi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldürüldü.
Son dakika haberine göre... İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü açıkladı.
Edinilen bilgiye göre; Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında Birleşmiş Milletler (BM) konvoyu saldırıya uğradı.
Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Kongo Demokrtaki Cumhuriyeti büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor. Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor. Demokratik Kongo ile Ruanda ve Uganda sınırları arasında kalan bölgede sık sık ulusal park ziyaretçileri hedef alınıyor.
İtalyan medyası, büyükelçi Luca Attanasio'nun ölümünü manşetten veriyor. Il Messaggero gazetesi, Attanasio'nun dünyanın en genç diplomatı olduğunu yazdı.
La Repubblica ise, büyükelçinin cesedinin üç ülkenin sınırlarının geçtiği Kivu Gölü kenarındaki Goma şehrindeki bir hastaneye getirildiğini aktardı.