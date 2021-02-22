Son dakika: BM konvoyuna saldırı: İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü

Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor. Virunga Ulusal Parkı civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor. Demokratik Kongo ile Ruanda ve Uganda sınırları arasında kalan bölgede sık sık ulusal park ziyaretçileri hedef alınıyor.