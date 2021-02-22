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Son dakika: BM konvoyuna saldırı: İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü

Son dakika haberine göre... 'nde, BM konvoyuna düzenlenen saldırıda Büyükelçi ile bir İtalyan askerin öldürüldü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: BM konvoyuna saldırı: İtalyan Büyükelçi Attanasio öldürüldü

Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanlığı, 'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda büyükelçileri ile bir askerin öldüğünü açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; ülkelerinden 'nde bu sabah yerel saatle 10.15 sularında (BM) konvoyu saldırıya uğradı.

Kanyamahoro kasabasında gerçekleşen saldırıda önce iki kişinin öldüğü duyuruldu. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin büyükelçisi ve yanındaki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, saldırganların konvoydaki bazı kişileri rehin almaya çalıştığını bildiriyor. civarında çok sayıda silahlı grup varlık gösteriyor. ile ve sınırları arasında kalan bölgede sık sık ulusal park ziyaretçileri hedef alınıyor.

İtalyan medyası, büyükelçi Luca Attanasio'nun ölümünü manşetten veriyor. gazetesi, Attanasio'nun dünyanın en genç diplomatı olduğunu yazdı.

ise, büyükelçinin cesedinin üç ülkenin sınırlarının geçtiği kenarındaki şehrindeki bir hastaneye getirildiğini aktardı.

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