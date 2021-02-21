Fadıl Akgündüz'e adliyede dayak! Şikayetçi oldu

"ÖFKELİYDİM AMA DARP ETMEDİM"

Mehmet Fadıl Akgündüz'ün şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ercan Ş., Fadıl Akgündüz'ün paralarını alıp söz vermiş olduğu projeyi tamamlamadığını, bu nedenle duruşma öncesinde öfkelendiğini ancak herhangi bir darp olayının meydana gelmediğini anlattı.