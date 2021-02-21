21 Şubat 2021, Pazar
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Fadıl Akgündüz'e adliyede dayak! Şikayetçi oldu

aprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına rağmen projeleri tamamlamadığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan 'Jet Fadıl' lakaplı , davaya katılmak için geldiği Adliyesinde dayak yedi. Jet Fadıl darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olunca saldırgan hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Fadıl Akgündüz'e adliyede dayak! Şikayetçi oldu

'Jet Fadıl' lakaplı geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına karşın projeleri tamamlamadığı iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı mahkemenin duruşmasına katılmak için İstanbul adliyesine geldi.

İşte olayla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri:

ŞİKAYETÇİLERİN SALDIRISINA UĞRADI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanmakta olan 'e Zemin Kat C-3 Blok kısıtlı alan giriş koridorunda kalabalık bir grup tarafından darp girişiminde bulunulmuş, olayda yaralanan Akgündüz olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Olay ile ilgili doktor raporu alındıktan sonra Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Akgündüz kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü Ercan S. isimli şahıstan şikayetçi olmuştu.

"ÖFKELİYDİM AMA DARP ETMEDİM"

Mehmet Fadıl Akgündüz'ün şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ercan Ş., Fadıl Akgündüz'ün paralarını alıp söz vermiş olduğu projeyi tamamlamadığını, bu nedenle duruşma öncesinde öfkelendiğini ancak herhangi bir darp olayının meydana gelmediğini anlattı.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Ercan Ş., hakkında 'Basit Yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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