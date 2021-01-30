30 Ocak 2021, Cumartesi
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Türk korvetlerinin ardından yeni siparişler geliyor! Ukrayna Bayraktar TB2 satın alacak

'den tipi insansız hava araçları satın alıyor. Savunma sanayinde her geçen gün yeni başarılara imza atan Türk teknolojisinin İHA'larını da envanterine ekliyor. Ocak ayının başında Türkiye'den korvet siparişi veren Ukrayna, şimdi de Türkiye'den altının üzerinde İHA satın almayı planlıyor.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Komutanı Oleksiy Neizhpapa, 'nin önde gelen insansız hava aracı üreticisi BAYKAR ile Türk SİHA'larının satın alınmasıyla ilgili görüşmelerde bulundu.

Komutanı Oleksiy Neizhpapa sistemin "hem karada hem de denizde Deniz Kuvvetleri'nin bir parçası olarak görev yapacağını" söyledi.

HALUK BAYRAKTAR UKRAYNA'YA GİTMİŞTİ

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa ve BAYKAR Genel Müdürü , geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kentinde, Deniz Kuvvetleri için İHA tedariki konusunu görüşmüştü.

BİR DİZİ ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI

Bakanı ve Savunma Sanayii Başkanı , Ekim 2020'de Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında bir dizi anlaşma imzalandı.

6 İLA 12 ARASINDA TB2 ALACAKLAR

Öte yandan, Ukrayna'nın devlete ait şirketi Ukrspetsexport'un Genel Müdürü Vadym Ihorovych, internet yayını 'a verdiği mülakatta Ukrayna'nın 6 ila 12 arası sistemi satın almayı planladığını ve insansız hava araçlarının üretimini Ukrayna'da üstlenecek bir şirketin kurulma sürecinde olduğunu söyledi.

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