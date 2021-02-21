Ayşe Nazlı’nın feci sonu! Son telefon görüşmesi katili ele verdi!

BABA KARAKOLA GİTTİ

Baba Altan Kınacı ise ertesi gün kızının eve dönmeyişi üzerine kendisini aradı ancak genç kızın telefonunu arkadaşı Özlem açtı. Ayşe'nin evde olmadığını söyleyen Özlem, bir gün önce kendisini bir başka kişinin telefonundan aradığını ve iyi olduğunu söylediğini anlattı. Ve daha sonra genç kızın kendisini aradığı telefon numarasını baba Kınacı'ya verdi. Altan Kınacı'nın aradığı telefona çıkan Taylan Özgür İmal ise, "Ben sadece ricada bulunduğu için parktan arkadaşını araması için ona telefonumu verdim. Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorum" karşılığını verdi. Ancak durumdan şüphelenen baba, İmal'ın telefonunu polise bildirdi.