Yabancılardan flaş Türk Lirası ve dolar tahmini! Dolar 7 TL'nin altında kalacak mı?

Dolar kurunda aşağı eğilim ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. 8 günlük ortalama 7, 20 günlük ortalama 7.11 ve 50 günlük ortalama da 7.30. Bu üç ortalamanın altındaki hareket sürdükçe satıcılı seyir devam edecektir.

Dolar kurunda 7.00 - 6. 50 - 6.85 seviyeleri güçlü destekler. Ağırlıklı olarak yabancı raporları da 6.80 - 6.50'ye işaret ediyor. Merkez Bankası'nın da tamamlaması gereken rezervleri olduğu için aşağı hareketler sınırlı kalacaktır.