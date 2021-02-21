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Başkan Erdoğan Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti

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Giriş: 21.02.2021 16:38
Güncelleme:21.02.2021 16:47
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti.

Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

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