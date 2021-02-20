Son dakika: Yasaklar hangi şehirlerde kalkacak? Normalleşmeye en yakın il Şırnak! Esnaf 1 Mart'ı bekliyor

GİRESUN

Dördüncü sırada yine bir Karadeniz kenti olan Giresun geliyor. 448 bin nüfusa sahip Giresun'da haftalık vaka sayısı 827 oldu, günlük vaka sayısı ise 118 olarak görüldü.

SAMSUN

Beşinci sıradaki 1 milyon 356 bin nüfuslu Samsun'da ise nüfusa 2 bin 323 haftalık vaka bulunuyor. Günlük vaka ise 332 seviyelerinde.