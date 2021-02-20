Son dakika: CHP'nin vefasızlığı! Tugay Adak'ın intiharından sonra harekete geçtiler
Son dakika haberi...CHP için bayrak asarken düşüp gözünü kaybeden Tugay Adak, parti tarafından kendi kaderine terk edilince intihar etmişti. Zor günler geçiren Tugay Adak’ın çığlığını yaşarken duymayan CHP’li yöneticiler, Tugay öldükten ev sözü verdi.
Kocaeli Kartepe'de üyesi olduğu parti CHP bayrağını asarken düşen ve engelli kalan, sonrasında kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma giren CHP Meclis Üyesi 28 yaşındaki Tugay Adak, 9 Şubat Salı günü üst geçitten atlayarak intihar etti. Adak'ın intiharının ardından partide istifalar birbiri ardına geldi. Tugay'a verilen ev, iş sözünü yıllardır tutmayan CHP'li yöneticiler ise talihsiz gencin ölümünün ardından harekete geçti.
EV SÖZÜ VERDİLER
CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer, Tugay Adak'ın ailesine ev alma kararı verdi. İl Başkanı Yıldızlı'nın "Kendi içimizde duyuru veya bir kampanya olarak değil, üzerimize düşen bir görev gibi gereken neyse yapacağız" şeklinde açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Şimdi herkes, zamanında Tugay'a verilen ancak tutulmayan sözleri düşünerek, şimdi bu kararın yerine getirilip getirilmeyeceğini merakla bekliyor.
Yaşanan olaylar sonrası, bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler üzerine son olarak CHP Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz Kocaeli'ne geldi. Salıcı, parti binasında parti yöneticileri ve gençlik kolları ile basına kapalı olarak bir dizi görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Salıcı'nın bütün gençlere tek tek söz verdiği ve toplantıya katılanların Tugay Adak'ın intiharının arkasındaki nedenleri dinlediği öğrenildi.