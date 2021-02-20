Son dakika: CHP'nin vefasızlığı! Tugay Adak'ın intiharından sonra harekete geçtiler

EV SÖZÜ VERDİLER

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer, Tugay Adak'ın ailesine ev alma kararı verdi. İl Başkanı Yıldızlı'nın "Kendi içimizde duyuru veya bir kampanya olarak değil, üzerimize düşen bir görev gibi gereken neyse yapacağız" şeklinde açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Şimdi herkes, zamanında Tugay'a verilen ancak tutulmayan sözleri düşünerek, şimdi bu kararın yerine getirilip getirilmeyeceğini merakla bekliyor.