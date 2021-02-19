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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Normalleşme takvimi açıklandı mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması... Son dakika: Normalleşme takvimi açıklandı mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması... Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların mart ayında kademeli olarak kaldırılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan, mart ayında normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.02.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 15:45
Son dakika... 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması dahil mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayı itibarıyla kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi. Ancak bu kısıtlamalar vakaların düşük olduğu illerde sona erecek. Konu hakkında detaylar henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme planının açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yaptığı açıklamada, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.
İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.
"TEK BAŞINA 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI ÜZERİNDEN ALINMAYACAK"
Şehirlerde salgının yönetilebilir ve hızının düşük olduğunu gösterecek parametrelere göre yerinde kararların belirleneceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek."
Şehirlerin yer alacakları risk gruplarına göre hayata geçirilebilecek normalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın,
"Durumu iyi olan şehirlerde, belki restoranlar için 'açık alanlarının yüzde 50-60'ını, kapalı alanlarının yüzde 30'unu kullanabilirsin' denilecek. Orta riskli grupta belki restoranların açık alanlarının yüzde 40'ı, kapalı alanlarının yüzde 10'u kullanılacak." diye konuştu.