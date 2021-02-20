Bugün yasak var mı? 20 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Saat kaça kadar yasak var?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağının ardından gözler kısıtlamanın biteceği saate çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 20 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Saat kaça kadar yasak var? İşte haberin detayları...
Bugün yasak var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. 81 il genelinde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, bugün uygulanan yasakların saat kaçta biteceğini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 20 Şubat Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Saat kaça kadar yasak var? İşte cevaplar...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.
MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, cumartesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.
Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
19 Şubat 2021 Cuma günkü tabloya göre, son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 638 oldu.
Son 24 saatte 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.
Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKASI SAYISI 111 MİLYONU GEÇTİ
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 111 milyon 2 bin 900'e yükseldi.
ABD, 28 milyon 529 bin 53 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.
Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 969 bin 230 ile Hindistan, 10 milyon 30 bin 626 ile Brezilya, 4 milyon 139 bin 31 ile Rusya, 4 milyon 95 bin 269 ile İngiltere, 3 milyon 536 bin 648 ile Fransa, 3 milyon 121 bin 687 ile İspanya, 2 milyon 780 bin 882 ile İtalya, 2 milyon 616 bin 600 ile Türkiye, 2 milyon 373 bin 95 ile Almanya, 2 milyon 212 bin 525 ile Kolombiya, 2 milyon 46 bin 795 ile Arjantin, 2 milyon 22 bin 662 ile Meksika, 1 milyon 603 bin 218 ile Polonya, 1 milyon 558 bin 159 ile İran, 1 milyon 498 bin 766 ile Güney Afrika, 1 milyon 293 bin 672 ile Ukrayna, 1 milyon 263 bin 299 ile Endonezya, 1 milyon 261 bin 804 ile Peru, 1 milyon 134 bin 957 ile Çekya ve 1 milyon 47 bin 400 ile Hollanda izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 456 bin 217 kişi yaşamını yitirdi, 85 milyon 921 bin 358 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 22 milyon 741 bin 402 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.
'NEFES ALMAK O KADAR GÜZELMİŞ Kİ O AN ANLIYORSUNUZ BUNU'
Hatay'da yeni tip koronavirüsü atlatan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hizmetli Ayşe Yıldırım ve Göçmen Sağlığı Merkezinde sorumlu hekim Ali İhsan Güven, hastalıkla mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.
Yıldırım, AA muhabirine, şiddetli öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendiğini söyledi.
Yakalandığı Kovid-19'u, astım ve diyabet rahatsızlığı yüzünden çok zor geçirdiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:
"Doktor akciğerlerimde virüsü gördüğünü söyledi. İlacımı alıp eve gittim. 15 gün evde tedavi gördüm. Halsizlik, yorgunluk gibi sorunlar yaşadım, psikolojim bozuldu. Eşime ve oğluma bulaştırdım, vicdan azabı çektim, çok kötü şeyler yaşadım. Yaklaşık bir ay hiç kalkmamak şartıyla yattım. 1 ay sonra işe geldim, burada nefesim kesilmiş bayılmışım. Ambulans geldi hastaneye gittik, doktor akciğerimde sağ tarafta biraz tıkanıklık gördü ve dikkat etmem gerektiğini söyledi. Diyabet hastası olduğum için kolay kolay Kovid-19'un atlatılmadığını söylediler. Atlatılsa dahi etkileri devam ediyor. Astım hastasıydım ama bu kadar şiddetli bir nefes darlığı çekmiyordum. O kadar şiddetli nefes darlığı çektim ki hani her an ölüyorsun gibi geliyordu. Nefes almak o kadar güzelmiş ki o an anlıyorsunuz bunu. Rabbim düşmanıma bile böyle bir kötülük tattırmasın."
Yıldırım, bir ay boyunca mücadele ettiği hastalığı aile bireylerine de bulaştırmanın vicdan azabını yaşadığını ifade ederek, herkesin maske ve mesafe kuralı ile hijyene önem vermesi gerektiğini vurguladı.
"SÜREKLİ BAŞKASINA BULAŞTIRMIŞ OLMA ENDİŞESİ YAŞADIK"
Göçmen Sağlığı Merkezinde sorumlu hekim Ali İhsan Güven de hastalığın çok yıpratıcı olduğunu dile getirdi.
Evde izolasyonda kaldığı 10 gün boyunca öksürük nedeniyle çok zorlandığını, nefes almakta güçlük çektiğini anlatan Güven, en büyük sıkıntının ise hastalığın yaşattığı sosyal-psikolojik problemler olduğunu söyledi.
Güven, sürekli başkasına bulaştırmış olabileceği endişesini yaşadığını belirterek, "Baş edemediğimiz esas problem buydu aslında çünkü 'Bize bulaştıysa acaba bizden sonra kaç kişiye bulaşmış?' düşüncesi... Annem kalp hastası, ona bulaşıp bulaşmadığı konusunda çok ciddi psikolojik problemler yaşadım ve bu beni en çok çökerten etken oldu. Bu hastalık, tehlikesinin nefesimiz kadar yakın olduğunu gözümüzle gösterdi. Ailemiz, sevdiklerimiz ve kendimiz için bu konuda tedbiri asla elden bırakmayacağız, aksi takdirde bir başkasının yaşamına sebep olmak bizi ömür boyu bir vicdan mahpushanesine atacaktır." diye konuştu.